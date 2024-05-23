نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم الست.. 3 أفلام تستعد لدخول مواقع التصوير قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد عدة أفلام لدخول مواقع التصوير خلال الفترة المقبلة حيث يدخل 3 أفلام للتصوير دفعة واحدة، ويعد من أبرزهم فيلم "الست" بطولة الفنانة منى زكي ومحمد فراج، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج سينرجي فيلمز.

تفاصيل فيلم الست

حيث يقوم المخرج مروان حامد بوضع التحضيرات ومعاينة أماكن التصوير حاليًا للبدء في تصوير الفيلم، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل والتعاقد مع باقي الفنانين.

يشارك في بطولة فيلم الست الذي يقدم السيرة الذاتية لـ أم كلثوم الفنانة منى زكي، وسيد رجب، ومحمد فراج والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.







ومن المقرر أن يظهر خلال فيلم الست وفقًا لأخبار متداولة، عددًا من ضيوف الشرف يأتي الفنان أحمد حلمي على رأسهم، كما سيظهر أيضًا عمرو سعد وأحمد داوود وكريم عبد العزيز.

تفاصيل فيلم قصر الباشا



كما يستعد الفنان أحمد حاتم لتصوير أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم "قصر الباشا" ويشارك في فيلم قصر الباشا بجانب أحمد حاتم كلًا من، أسماء أبو اليزيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، وصدقي صخر، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.



وتدور أحداث الفيلم حول جريمة وكوميديا سوداء، وتعود قصة العمل لعصر روايات الكاتبة أجاثا كريستي وهي روايات في الأغلب بولسية.

تفاصيل فيلم بنسيون دلال

كما يستعد الفنان بيومي فؤاد لدخول مواقع التصوير بأحدث أعماله السينمائية الذي يحمل عنوان "بنسيون دلال" مع المخرج شادي الرملي والمؤلف إيهاب بليبل لتحضيرات الفيلم المقرر انطلاق تصويره الأيام المقبلة، يضم فيلم بنسيون دلال عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم عفيفي، محمود حافظ، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، أمجد الحجار، وسيد أسامة وغيرهم، وبلغ عدد النجوم المشاركة في العمل 30 ممثل وممثلة.

وتدور قصته في محور اجتماعي كوميدي والعمل من تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

