نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في رابع تعاون بينهما.. أحمد مالك وهدى المفتي في "مطعم الحبايب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ما حققاه من نجاح سويًا في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ماذا يقدم لنا الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي في مطعم الحبايب؟ وذلك ضمن الدراما التلفزيونية المنتظر عرضها قريبًا على منصة شاهد ضمن قائمة أعمالها الأصلية.



مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.



" مطعم الحبايب " ليس التعاون الأول بين هدى المفتي وأحمد مالك، حيث حقق الاثنان نجاحات مشتركة في عدد من الأعمال، سواء التلفزيونية أو السينمائية، وذلك من خلال مسلسلي بيمبو وتحقيق، وفيلمي ليلة رأس السنة وكيرة والجن.



يأتي هذا بالتزامن مع عرض مسلسل مفترق طرق على منصة شاهد، محققًا أعلى نسبة مشاهدة على المنصة، وهو أحدث أعمال هدى المفتي وتجسد فيه شخصية (حنفي) التي تتمتع بقدر كبير من الذكاء وقوة الشخصية وسرعة البديهة ما يجعل الجميع يعتمد عليها في الاستقصاء والبحث في القضايا العويصة في مكتب المحاماة الذي تعمل به. وتشارك هدى في بطولة المسلسل مع هند صبري وإياد نصّار.



ويعد أحدث أعمال أحمد مالك مسلسل Boiling Point، الذي يُعرض حاليًا على بي بي سي، ويجسد فيه مالك دور البطولة إلى جانب الممثل البريطاني ستيفان جراهام، وقد حظي بردود فعل قوية من الجمهور، وتدور أحداثه حول الضغط المستمر الذي يتراكم في مطبخ أحد المطاعم، والخلافات التي تنشأ بين رئيس الطهاة وفريقه في أكثر أيام السنة ازدحامًا.