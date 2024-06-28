إعلام الاحتلال: الجيش غير جاهز لحرب طويلة بالشمال

جدة - نرمين السيد - جيش الاحتلال على حدود لبنان

صرح إعلام الاحتلال الإسرائيلي: ضابط بارز أبلغ قيادة الجيش بضرورة التخلي عن شعار "عمليات بأي ثمن" وأن الجيش غير جاهز لحرب طويلة بالشمال على حدود لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكد إعلام الاحتلال، أن حالة إرهاق جسدي وتعب نفسي، سائدة بين العديد من الجنود الإسرائيليين بسبب الحرب في غزة.

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