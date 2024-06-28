أكثر من 40 شركة.. المتحدة رائدة الإعلام المصري (فيديو)

تعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في مصر والمنطقة العربية بأكملها.





وتمتلك أكثر من 40 شركة رائدة في مختلف المجالات الإعلامية تتنوع ما بين إعلام مرئي، إعلام مسموع، إعلام مطبوع، إعلام إلكتروني، إنتاج درامي، دعاية وإعلان، خدمات إعلانية مباشرة وغير مباشرة وأيضًا خدمات الحقوق الرياضية وتسويقها.

كما تضم الشركة 12 موقعًا إخباريًا و 6 محطات إذاعية و أول منصة بث رقمية في مصر، والوكيل الإعلامي الأكبر في الشرق الأوسط، والشركات الرائدة في إدارة الأحداث الرياضية و 3 شركات رائدة في التسويق.

جرى تأسيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مايو 2016، وقد نجحت في أن تتربع على عرش أكبر المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي في وقت قياسي من خلال تقديم إعلام هادف له رسالة مؤثرة و يتناسب مع الأذواق جميعها لتصبح أقوى منظومة إعلامية متكاملة.