نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سالم: ردود الزمالك تتعلق بالكرامة والعدالة في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن النادي يواجه ظروفًا صعبة ويُعاني من مشكلات عدة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن مجلس الإدارة اعتذر عن عدم مشاركته في مباراة الأهلي.

وأشار سالم في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس:"إلى أن البيان الصادر عن النادي كان موجهًا للجماهير لشرح الأسباب والظروف التي أدت إلى الانسحاب، مُؤكدًا أنه لا يوجد ضغوط على الزمالك من أي جهة، وأن الدولة لم تتدخل في الأمر".

وأضاف: " أن الزمالك سيتخذ إجراءات قانونية تجاه أي لائحة أو قرار يتعلق بخسارته نقاط أمام الأهلي، مُشيرًا إلى أن النادي ينظر إلى الأمور من منظور الكرامة والعدالة، وليس فقط بناءً على النقاط المفقودة"

واختم:" بأن الزمالك سيعلن عن موقفه من المباريات القادمة في القريب العاجل بعد دراسة الملفات بعناية تامة تميز البيانات التي صدرت من الزمالك بأنها للجماهير وليست للرابطة الوطنية للأندية، مما يعكس التزام النادي بشفافية وتوضيح الأسباب والمواقف بشكل علني".