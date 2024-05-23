انت الأن تتابع خبر نزول كبير وصادم في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك اليوم..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسجّل سعر الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في السوق المصرية، خصوصًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أظهرت البيانات تراجعًا في قيمة الدولار مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 51 و52 جنيهًا مصريًا، في حين استقر سعره في البنك المركزي المصري عند 50.84 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع.

وقد جاء هذا الانخفاض رغم الذعر الذي ساد في السوق المحلية مؤخرًا ودفع العديد لتحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية أو شراء الذهب والعقارات.

من جهة أخرى، أكد بعض المواطنين أن هذا الانخفاض في سعر الدولار لم يترافق مع تحسن ملحوظ في أسعار السلع، التي بقيت مرتفعة نتيجة التسعير على أساس قيمة الدولار في السوق السوداء. وفي سياق متصل، شهد سعر الذهب أيضًا انخفاضًا، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 4000 جنيه إلى حوالي 3500 جنيه مصري.

تجدر الإشارة إلى أن السوق السوداء في مصر تعبر عن سوق موازية غير قانونية لتبديل العملات الأجنبية خارج النظام البنكي الرسمي، وهي تلعب دورًا في تحديد الأسعار خارج الأطر المسيطرة. كما يؤكد القانون المصري أن حمل الدولار أو غيره من العملات لا يعتبر جريمة.