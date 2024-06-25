الارشيف / مال وأعمال

عاجل.. رئيس الوزراء: غلق المحال التجارية 10 مساء باستثناء…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء: غلق المحال التجارية 10 مساء باستثناء… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 07:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، أنه تقرر في ضوء جهود ترشيد الكهرباء غلق المحلات التجارية 10 مساءا بداية من الأسبوع المقبل باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت، حيث سيتم إغلاقهم 1 صباحاً.

predco_adv_2021

أضاف مدبولي، إن الحكومة قررت زيادة فترة انقطاع الكهرباء بسبب خروج أحد حقول الغاز بإحدي الدول المجاورة من الخدمة.

E-Bank
BonatMisr

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية ومحافظ البنك المركزي المصري لتدبير مليار دولار استيراد مازوت وغاز طبيعي لتخطي فترة الصيف بدون انقطاعات للكهرباء.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. رئيس الوزراء: غلق المحال التجارية 10 مساء باستثناء… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا