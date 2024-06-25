عاجل.. رئيس الوزراء: غلق المحال التجارية 10 مساء باستثناء…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 07:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، أنه تقرر في ضوء جهود ترشيد الكهرباء غلق المحلات التجارية 10 مساءا بداية من الأسبوع المقبل باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت، حيث سيتم إغلاقهم 1 صباحاً.

أضاف مدبولي، إن الحكومة قررت زيادة فترة انقطاع الكهرباء بسبب خروج أحد حقول الغاز بإحدي الدول المجاورة من الخدمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية ومحافظ البنك المركزي المصري لتدبير مليار دولار استيراد مازوت وغاز طبيعي لتخطي فترة الصيف بدون انقطاعات للكهرباء.