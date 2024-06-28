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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي.بي البريطانية تجمد التوظيف وتوقف بعض مشاريع الطاقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يونيو 2024 04:11 مساءً - العربية نت _ قرر الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بي.بي البريطانية تجميد التوظيف وإيقاف مشاريع الرياح البحرية الجديدة، حسب ما ذكرته مصادر داخل الشركة.
يأتي ذلك في إطار التركيز مجددا على قطاعات النفط والغاز، نظرا لعدم رضا المستثمرين على استراتيجية الشركة في الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وتمثل هذه الخطوات انعطافا حادا عن الاتجاه الذي اتبعه الرئيس التنفيذي السابق Bernard Looney بالابتعاد بسرعة عن الوقود الأحفوري والذي أثر سلبا على أسهم ” بي.بي”.
الجدير بالذكر أن العوائد من الطاقة المتجددة للشركة تقلصت، بينما ارتفعت الأرباح من النفط والغاز في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
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