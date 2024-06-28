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بي.بي البريطانية تجمد التوظيف وتوقف بعض مشاريع الطاقة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي.بي البريطانية تجمد التوظيف وتوقف بعض مشاريع الطاقة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يونيو 2024 04:11 مساءً - العربية نت _ قرر الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بي.بي البريطانية تجميد التوظيف وإيقاف مشاريع الرياح البحرية الجديدة، حسب ما ذكرته مصادر داخل الشركة.

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يأتي ذلك في إطار التركيز مجددا على قطاعات النفط والغاز، نظرا لعدم رضا المستثمرين على استراتيجية الشركة في الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

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وتمثل هذه الخطوات انعطافا حادا عن الاتجاه الذي اتبعه الرئيس التنفيذي السابق Bernard Looney بالابتعاد بسرعة عن الوقود الأحفوري والذي أثر سلبا على أسهم ” بي.بي”.

الجدير بالذكر أن العوائد من الطاقة المتجددة للشركة تقلصت، بينما ارتفعت الأرباح من النفط والغاز في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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