انت الأن تتابع خبر تغير جذري.. السعودية تطيح بنظام الكفيل لخمسة مهن وتفتح باب للعمل في كل مدنها..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت الحكومة السعودية مبادرة تُمكن العمال الوافدين من مزاولة مهن محددة في المملكة بدون الحاجة لكفيل، شملت المهن المصرح بها كالميكانيكيين،

مديري المبيعات، الأعمال اليدوية، والمهن الهندسية المتنوعة، فضلاً عن الأطباء والممرضين.

يهدف هذا القرار إلى دعم العلاقات الوظيفية وضمان حقوق العمال بعد انتهاء العقود دون الرجوع إلى الكفيل، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحفيز المنافسة العادلة بين العمالة المحلية والوافدة، وتوحيد شروط العمل لجميع العاملين.

للاستفادة من هذه التسهيلات، يجب أن يكون العامل مسجلاً ضمن القائمة المهنية المعتمدة وأن يكون قد أكمل مدة لا تقل عن 12 شهرًا في عقده الحالي، ومن الضروري أن يقوم بإخطار المالك قبل 90 يومًا في حال الرغبة في الانتقال أو إنهاء العقد.

تأتي هذه الخطوة كدليل على التزام المملكة بتحسين بيئة العمل وتوفير الحماية للوافدين من التعقيدات المحتملة في نظام الكفالات، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للتطور الوظيفي والاستقرار للعمال داخل السعودية