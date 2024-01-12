آخر تطورات رحيل أليو ديانج عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر التطورات في ملف عرض نادي قطر القطري للتعاقد مع أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

آخر تطورات رحيل أليو ديانج

وخرج اللاعب الدولي المالي من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولم يشارك بشكل أساسي في تشكيل الفريق الأحمر مؤخرًا.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن نادي قطر القطري يرغب في التعاقد مع المالي أليو ديانج وهناك رغبة من النادي في ضم اللاعب هذا الشهر.

وأضاف المصدر بأن النادي القطري رفع عرضه إلى ٣ ونصف المليون دولار للتعاقد مع اللاعب الدولي المالي.

وأكد المصدر على أن النادي القطري ينتظر رأي النادي الأهلي في العرض الذي تم تقديمه مؤخرًا.

الجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أعطى إدارة النادي الأحمر الضوء الأخضر لبيع أليو ديانج في الميركاتو الجاري.