نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام معمر: أهل غزة يعشقون منتخب مصر.. والأهلي والزمالك في كل بيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المعلق الرياضي الفلسطيني هشام معمر أن بدايته في المجال الإعلامي، بدأت من غزة بعدما تقلد مدير إحدى الإذاعات المحلية هناك، وكان يتابعها عدد كبير من المواطنين الفلسطنين وباتت أشهر المحطات وقتها.

وقال المعلق الرياضي خلال استضافته في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "بدأت رحلتي الإعلامية مبكرا، وكنت أصغر مدير إذاعة هناك وتحدث الكثير عن ذلك وقتها".

وأضاف هشام معمر: "أهل غزة يعشقون منتخب مصر ويحبون الكرة المصرية كثيرا، وعندما تمر على كل بيت هناك تجد مشجعين للأهلي والزمالك".

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