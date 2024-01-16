نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة طلائع الجيش ضد بيراميدز في كأس الرابطة المصرية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش، في الخامسة من مساء الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، مباريات بطولة كأس الرابطة المصرية، حيث تعد مجموعة قنوات أون تايم هى الناقل الحصري لمباريات البطولة.

قائمة بيراميدز

وجاءت قائمة فريق بيراميدز على النحو التالي:

أحمد ميهوب - يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - سيف جعفر - عربي بهاء مانجا - صامويل أومسا - أوجو صامويل - وليد الكرتي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - محمد رضا بوبو - محمود أوكا - كريم الطيب - فخري لاكاي - دودو الجباس.

ويسعى فريق بيراميدز لحصد أول ألقابه من خلال كأس الرابطة، خاصة مع غياب الأهلي والزمالك عن البطولة، بينما يبحث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن ثاني ألقابه مع الفريق بعدما سبق وتوج بكأس السوبر المصري.