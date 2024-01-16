نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... غياب محمد قدوس عن دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مسؤول في الاتحاد الغاني لكرة القدم، لـ " دوت الخليج الرياضي " طبيعة إصابة محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد، وموقفه من استكمال بطولة كأس الأمم الأفريقية مع البلاك ستارز.

غياب محمد قدوس عن دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية

وأشار المصدر أن محمد قدوس، سيغيب عن جميع مباريات غانا في دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويعاني اللاعب من إصابة في أوتار الركبة، مما أبعده عن المباراة الافتتاحية لمنتخب غانا أمام الرأس الأخضر.

وبحسب المصدر فإن لاعب وست هام يونايتد لم يكتسب اللياقة الكاملة بعد ولن يكون متاحًا لمباراتي غانا المتبقيتين في المجموعة، بل لن يكون متاح لمرحلة خروج المغلوب.

بدأ البلاك ستارز مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2023 بهزيمة مخيبة للآمال أمام الرأس الأخضر في مواجهة المجموعة الثانية.

ومنح جاميرو مونتيرو التقدم للرأس الأخضر في الشوط الأول في الدقيقة 17 بعد أن سجل من كرة مرتدة، وتعادل ألكسندر دجيكو لغانا في الشوط الثاني قبل أن يسجل جاري رودريجيز هدف الفوز في الدقيقة 90 ليمنح الرأس الأخضر كل النقاط.

وبعد الهزيمة، تتذيل غانا ترتيب المجموعة وستواجه مصر في المباراة الثانية بالبطولة.

