نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يوجه نصيحة لفيتوريا قبل مواجهة غانا في كأس امم افريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، إن بداية المنتخب الحقيقية في بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون خلال مواجهة غانا المقبلة، وأن المنتخب قادر على الصعود متصدرا لتلك المجموعة.

تصريحات أحمد حسام ميدو

وقال ميدو في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: كويس جدا أن الاخفاق والتعادل جاء مبكرا في أول مباريات المجموعة، وأن التعادل دا هيكون نقطة انطلاق للمنتخب في البطولة.

وتابع: منتخب مصر يحتاج للاعب وسط قادر على قطع الكرات بشكل جيد، من أجل حماية قلبي الدفاع، خاصة وأن أحمد حجازي عائد من الإصابة مؤخرا.

وأضاف: يجب على روي فيتوريا التعلم من تجربتي كيروش وكوبر في بطولات أمم إفريقيا الماضية، وطريقتهم في خوض البطولة بشكل منظم.

