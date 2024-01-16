نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا أقبل أن تمس وطنيتي".. قائد منتخب السعودية يرد على اتهامات مانشيني ويطالب بالتصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر روبرت مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، قنبلة مدوية داخل معسكر الأخضر، عقب تصريحاته الأخيرة والتي أعلن بها رفض بعض لاعبي المنتخب في المشاركة ببطولة كأس أسيا والتي تقام في دولة قطر.

ويستهل المنتخب السعودي أولى مبارياته داخل المجموعة السادسة مساء اليوم، أمام نظيره العماني.

- سلمان الفرج يتهم مانشيني

ورد سلمان الفرج عبر حسابه الشخصي على تويتر غلى اتهامات مانشيني قائلا: "إشارة إلى حديث مانشيني مدرب الأخضر، الذي تطرق خلاله لرفضي المشاركة في اللقاء الودي، وحيث إنه ليس الوقت المناسب للرد، ولكن نظرًا لردة الفعل الكبيرة التي وصلت للتشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي.. فأنا مضطر للرد وتوضيح ما حدث للرأي العام".

وتابع: "بداية من حضور مانشيني تم استدعائي للمعسكر الثاني وقبل بداية المباريات التجريبية، دار حديث جانبي بيني وبينه كقائد للمنتخب، ووجه إلي سؤالين الأول: هل لديك الشغف والرغبة في المشاركات المقبلة؟ فأجبته بأن لدي الشغف والرغبة بالتأكيد، والثاني: هل ترى أن المنتخب قادر على تحقيق بطولة آسيا؟ فأجبته بأن المؤشرات إيجابية في ظل وجود نجوم لديهم الخبرة ونجوم شباب وبتكاتف الجميع قادرون على تحقيق البطولة بإذن الله".

وأشار: "بعد ذلك جرت مباراتين تجريبيتين، الأولى ضد منتخب نيجيريا وشاركت خلالها كبديل وساهمت في تسجيل هدف، ولعبت الثانية أمام مالي أساسيًا وخرجت من اللقاء مصابا

وأشار: "بعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب ولم يتم استدعائي للمعسكر الأخير، واحترمت قرار المدرب، ولكن تفاجأت بكلامه في المؤتمر الصحفي".

وأختتم: "لذلك أقسم بالله العظيم بأن ما ذكرت هو ما حدث بالضبط وأطالب المسؤولين في الاتحاد السعودي بالتحقيق حول هذا الموضوع، وإظهار النتيجة للجميع، لأنني لا أرضى ولا أقبل أن تمس وطنيتي، وسبق أن شاركت مع منتخبنا الوطني سنوات طويلة، وسبق أن شاركت في إحدى البطولات دون فضل أو منة ووالدتي في العنايه المركزة لأن هذا واجب وطني".

