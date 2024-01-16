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أحمد جودة - القاهرة - رابط مباشر.. يلا شوت اليوم مباراة تونس ضد ناميبيا "دون فلوس" مجانا HD يوتيوب | كأس أمم إفريقيا 2024، تنطلق رحلة منتخب تونس، الملقب بـ "نسور قرطاج"، في كأس أمم إفريقيا بمواجهة ناميبيا، والتي ستُقام في تمام السابعة مساءً اليوم، على أرض ملعب مدينة كورهوغو في أقصى شمال كوت ديفوار، يأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة في هذه البطولة القارية.

منتخب تونس لكرة القدم يتطلع إلى تحقيق فوز فعّال في مباراته أمام ناميبيا، مستهدفًا تفادي أي مفاجآت من جانب الفريق الخصم الذي يسعى لتحقيق أول انتصار له في كأس أمم إفريقيا.

تجارب متنوعة في الدوريات الأوروبية والعربية

جلال القادري، مدرب "نسور قرطاج"، يختار تشكيلته باعتماده على لاعبين يتمتعون بتجارب متنوعة في الدوريات الأوروبية والعربية، يبرز الظهير علي معلول من صفوف الأهلي، ويلتحق لاعب الوسط عيسى العيدوني من أونيون برلين الألماني، في حين يتألق صانع اللعب يوسف المساكني مع العربي القطري.

ويتم استبعاد لاعب وسط منتخب تونس، حنبعل المجبري، الذي يلعب لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، بناءً على طلب شخصي من اللاعب نفسه.

رابط مباشر.. يلا شوت اليوم مباراة تونس ضد ناميبيا "دون فلوس" مجانا HD يوتيوب | كأس أمم إفريقيا 2024 ( اضغط هنا )

موعد مباراة تونس ضد ناميبيا

تونس وناميبيا سيلتقيان في المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا 2023 يوم الثلاثاء 16 يناير 2024. من المتوقع أن تبدأ المباراة في تمام الساعة:

- السادسة مساءً بتوقيت تونس.

- السابعة مساءً بتوقيت مصر.

- الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا.. القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ناميبيا

ستتاح فرصة مشاهدة مباراة تونس وناميبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط. يمكن متابعة اللقاء على قناتي beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max، وسيكون التعليق على مسمع المشاهدين من قبل الصحفي الرياضي البارع عصام الشوالي.

رابط مباشر.. يلا شوت اليوم مباراة تونس ضد ناميبيا "دون فلوس" مجانا HD يوتيوب | كأس أمم إفريقيا 2024 ( اضغط هنا )

تشكيل منتخب تونس

من المرجّح أن يقوم جلال القادري، المدير الفني للمنتخب التونسي، بتشكيل فريقه بالشكل التالي:

- حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

- خط الدفاع: علي معلول - وجدي كشريدة - منتصر الطالبي - ياسين مرياح.

- خط الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - حمزة رفيع.

- خط الهجوم: يوسف المساكني - إلياس عاشوري - طه ياسين الخنيسي.