نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن انتقال محمد عبدالغني إلى البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس النادي، رسميًا انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى نادي البنك الأهلي اليوم، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بإتمام الصفقة.

وأنهى مسؤولو الزمالك كافة الإجراءات الخاصة ببيع محمد عبد الغني إلى نادي البنك الأهلي مساء اليوم لينتقل المدافع رسميًا إلى صفوف الأخير لمدة موسم ونصف.

وكان عقد محمد عبد الغني ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ووافق مجلس إدارة القلعة البيضاء على بيع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

