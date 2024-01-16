نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب السعودية الرسمي لمواجهة عمان في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الكروي الأول عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب عمان مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

وستنطلق أحداث المباراة عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، السادسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل منتخب السعودية الرسمي لمواجهة عمان

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: علي البليهي، علي لاجامي، حسان تمبكتي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سعود عبد الحميد.

خط الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، فراس البريكان.

وستنقل المباراة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع تحديدًا عبر قناة SSC 1HD