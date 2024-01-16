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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر يلا شوت مجانًا ودون اشتراك مشاهدة مباراة تونس وناميبيا كأس الأمم الإفريقية 2023.

كأس الأمم الإفريقية 2023، منتخب تونس، بث مباشر مباراة تونس، يفتتح المنتخب التونسي مباريات المجموعة الخامسة مساء اليوم، حيث يستهل المنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة بكوت ديفوار من 13 يناير وحتى 11 فبراير بمواجهة المنتخب الناميبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة منتخب تونس وناميبيا كأس الأمم الإفريقية 2023

بث مباشر مباراة تونس وناميبيا

كأس الأمم الإفريقية 2023، منتخب تونس، بث مباشر مباراة تونس، ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة حيث ستبدأ منافسات هذه المجموعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بمواجهة منتخب تونس وناميبيا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وتقام مساء اليوم أيضًا مباراة جنوب إفريقيا ومالي بنفس المجموعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر يلا شوت مجانًا ودون اشتراك مشاهدة مباراة تونس وناميبيا كأس الأمم الإفريقية 2023

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كأس الأمم الإفريقية 2023 القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا

بث مباشر مباراة تونس وناميبيا

كأس الأمم الإفريقية 2023، منتخب تونس، بث مباشر مباراة منتخب تونس، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تعد هي الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عبر قناتي beIN Sports HD 2 Max - beIN Sports HD 1 Max، وبتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

ويقع المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة من البطولة، رفقة كل من: جنوب إفريقيا ومالي، وناميبيا، حيث يسعي النسور لتتويج بالقب الثاني في تاريخهم.

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كأس الأمم الإفريقية 2023.. تشكيل منتخب تونس المتوقع لمباراة ناميبيا

كأس الأمم الإفريقية 2023، تشكيل منتخب تونس، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لمنتخب تونس جلال القادري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:- البشير بن سعيد.

خط الدفاع:- علي معلول – وجدي كشريدة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح.

خط الوسط:- عيسى العيدوني – إلياس السخيري – حمزة رفيع.

خط الهجوم:- يوسف المساكني – إلياس عاشوري – طه ياسين الخنيسي.