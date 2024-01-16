نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الآن HD دون اشتراك.. مشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 الشوط الأول (0-1)| كورة لايف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن بدون ولا مليم.. بث مباشر السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 | يلا شوت

مباشر الآن HD دون اشتراك.. مشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023| كورة لايف..ترتفع معدلات البحث عبر جوجل عن رابط بث مباشر مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم لقاء منتخب السعودية وعمان، المقرر إقامته ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، ويستضيف اللقاء ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتقام مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت قطر والسعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت عُمان.

وفيما يلي نستعرض لكم في السطور التالية كيفية مشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 حصري دون تقطيع، إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، كمل نستعرض التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية وعمان وطاقم التحكيم والقنوات الناقلة.

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معلق مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهام التعليق على مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 إلى المعلق حسن العيدروس.

طاقم تحكيم مباراة منتخب السعودية وعمان في كأس آسيا 2023

طاقم تحكيم مباراة منتخب السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 يتكون من الحكم الرئيسي شون إيفانز، والحكم المساعد الأول انتون سشيتين، والحكم المساعد الثاني أشلي وارويك، وحكم الفيديو كاثرين مارجريت، والحكم الرابع عبدالله الجمالي والحكم الاحتياطي المساعد أحمد عباس.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023

تمتلك شبكة قناة SSC حقوق بث مباريات منتخب السعودية داخل المملكة، بينما تذاع مباراة منتخب السعودية وعمان عبر قناة بي إن سبورت في مختلف الدول العربية ومنها دولة عملت أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023



توجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات فقط، بينما قنوات بي إن سبورت متاحة على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات.



تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد عمان اليوم في كأس آسيا 2023

في حراسة المرمى: أحمد الكسار.

في خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، عون السلولي.

في خط الوسط: سعود عبد الحميد، محمد كنو، فيصل الغامدي، عبد الإله المالكي، محمد البريك.

في خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

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تشكيل منتخب عمان المتوقع ضد المنتخب السعودي اليوم في كأس آسيا 2023

في حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

في خط الدفاع: علي البوسعيدي – خالد البريكي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي.

في خط الوسط: جميل اليحمدي – عبدالله فواز – معتز صالح – أحمد الكعبي.

في خط الهجوم: عمر المالكي – محسن الغساني