نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب تونس يفاجئ الجميع بتعليق مثير عقب الهزيمة أمام ناميبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب تونس الأول لكرة القدم، هزيمة مفاجئة على يد نظيره منتخب ناميبيا بهدف دون رد؛ في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا في الموسم الحالي.

أنيس بن سليمان يتحدث عن خسارة تونس أمام ناميبيا

وأكد سليمان في تصريحات له عقب المباراة: "لقد كانت خسارة مؤلمة. حاولنا جاهدين أن نسعد الجمهور التونسي بنتيجة إيجابية لكنّنا فشلنا في ذلك".

وتابع: "ارتكبنا بعض الأخطاء التي سهّلت الأمور لمنتخب ناميبيا، حيث نجح في السيطرة على الكرة خلال المباراة، ولكننا لم نتمكن من تسجيل الأهداف".

واختتم أنيس: "أردنا إسعاد الشعب التونسي ولكننا لم نوفق وأضاعنا العديد من الفرص. ولكننا سنحاول الفوز في المباراة القادمة أمام مالي.

موعد مباراة تونس القادمة في كأس أمم إفريقيا

حيث يستعد منتخب تونس لخوض مواجهة المنتخب المالي، في الجولة الثانية القادمة من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا؛ يوم 20 من شهر يناير الجاري الموافق السبت المقبل.

ترتيب مجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا

1- ناميبيا 3 نقاط.

2- مالي 0 نقاط.

3- جنوب إفريقيا 0 نقاط.

4- تونس 0 نقاط.