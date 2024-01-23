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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق أتلتيك بلباو غدا الأربعاء في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة اتلتيك بيلباو

وأوضحت مصادر إسبانية أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، إضافة إلى المدافع كريستنسن شاركوا في التدريبات الجماعية لنادي برشلونة اليوم الثلاثاء.

وذكرت أنه من المقرر يتواجد جواو كانسيلو وكريستنسن في قائمة نادي برشلونة لمواجهة فريق أتلتيك بلباو غدا الأربعاء في كأس الملك.

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء غدا الأربعاء في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا عند تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

