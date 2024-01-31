نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك مفاجئ من الأهلي.. مارسيل كولر يقلب ميركاتو الشتاء في أخر لحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق عن وجود مفاوضات من النادي الأهلي لضم محمد بسام قبل إغلاق باب القيد الشتوي.

مارسيل كولر يقلب ميركاتو الشتاء في أخر لحظة

ونشر أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك": "تنفيذًا لرغبة السويسري مارسيل كولر الأهلي يجدد مفاوضات ضم محمد بسام قبل غلق باب القيد".

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب التعاقد مع حارس مرمى جديد في الانتقالات الشتوية الحالية في ظل إصابة محمد الشناوي.

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء الغد على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم 16 فبراير القادم في الجزائر.