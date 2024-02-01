نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير الجاري، منافسات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

وست هام ضد بورنموث، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 51 نقطة، بعدما فاز على نظيره تشيلسي برباعية مقابل هدف وحيد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- ليفربول 51 نقطة.

2- مانشستر سيتي 46 نقطة.

3- أرسنال 46 نقطة.

4- أستون فيلا 43 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير 43 نقطة.

6- وست هام يونايتد 35 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد 32 نقطة.

8- برايتون 32 نقطة.

9- مانشستر يونايتد 31 نقطة.

تشيلسي، 31 نقطة.

11- ولفرهامبتون، 29 نقطة.

12- فولهام، 25 نقطة.

13- بورنموث، 25 نقطة.

14- كريستال بالاس، 24 نقطة.

15- برينتفورد، 22 نقطة.

نوتينجهام فورست، 20 نقطة.

17- لوتون تاون، 19 نقطة.

18- إيفرتون، 18 نقطة.

19- بيرنلي، 12 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد، 10 نقاط.