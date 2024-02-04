ساكا وجيسوس يقودان تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول في قمة البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني ميكيل أرتيتا، المدي الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، على تشكيل الجانرز الذي سيدخل مواجهة القمة أمام ليفربول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول

يلتقى الريدز مع مضيفه المدفعجية، مساء، غدًا، الأحد، الموافق 4 فبراير 2024، على ملعب "الإمارات" معقل آرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: زيتيشينكو، ويليام ساليبا، جابرييل، بن وايت

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، سميث روي.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس، بوكايو ساكا

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.