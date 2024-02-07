نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طارق حامد السبب".. كواليس حديث مدرب مصر مع إمام عاشور بعد واقعة ترك المران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أيمن عبد العزيز، مدرب منتخب مصر السابق، مفاجأة عن كواليس أزمة الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد، داخل أحد معسكرات منتخب مصر قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.

مدرب مصر يكشف كواليس أزمة ثلاثي مصر

وأكد عبد العزيز مع مهيب عبد الهادي عبر قناة إم بي سي مصر:" فيتوريا يعلم كل ما دار قبل أن أتحدث، كنت داخل الملعب مع الثنائي الأجنبي، وكلا اللاعبان تركوا المران في أوقات مختلفة، وفيتوريا وصل إليه الأمر من المساعدين الأجانب".

وتابع:" صارحت فيتوريا بما حدث بعد أن سألني ولا بد أن أجيب بترك اللاعبين للمران وأولهم طارق حامد ثم حسين الشحات ثم إمام عاشور، وحامد قال لي ركبتي فيها ألم".

وواصل:" الشحات قال لي في خروجه أشعر بثقل في الثمانة، وعاشور ترك المران دون سبب، نجحنا في احتوائه بسبب عدم مشاركته ولكن تركوا المران".

وأختتم:" تحدثت مع إمام قائلا لدينا مباراة بعد يومين ونكون فريقين، وأكدت له أنه سيشارك بسبب إجراء بعض التعديلات، ليؤكد لي أنه كان يريد اللعب لتجهيز نفسه، وتفهم الحديث وانتهى الأمر".