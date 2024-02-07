نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب مصر يروي تفاصيل أزمة كهربا وأبو جبل في معسكر الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح أيمن عبد العزيز، مدرب منتخب مصر السابق في جهاز البرتغالي روي فيتوريا، عن كواليس الأزمة التي حدثت بين محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، ومحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، خلال معسكر منتخب مصر الأخير بكأس أمم إفريقيا.

عبد العزيز يكشف حوار فيتوريا مع ثلاثي مصر

وأكد عبر العزيز في حديثه مع مهيب عبد الهادي عبر ام بي سي مصر:" ما حدث بين كهربا وأبو جبل هو شد ملعب طبيعي ويحدث بشكل طبيعي في كل مران خاصة الذي يشهد حماس كبير".

وتابع:" الأمر كان تداخل بين اللاعبان ولم يقترب كل فرد من الآخر مجرد شد في الحديث بصوت عالي والثنائي دخل فب لحظتها إلى غرف خلع الملابس، وأكمل باقي اللاعبين المران".

وواصل:" الشد في كرة القدم ليس خطأ وعشت كل ذلك، وكان هذا الموقف في نهاية المران خلنا غرف التغيير تصافح الثنائي ثم اتجهنا لتناول العشاء، وانتهى الأمر تماما، ولا أعلم ما يحدث في نفوسهم وعلمت مفاوضات الأهلي عقب مباراة الكونغو".

وأختتم:" لا توجد أزمة في مفاوضات النادي خلال معسكر المنتخب، والموافقة اتخذت بشكل شفهي".