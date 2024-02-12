نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري.. الأهلي والزمالك يغيبان عن المواجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُستأنف الدوري المصري الممتاز لكرة القدم غدًا الثلاثاء بعد توقف دام أكثر من 40 يومًا بسبب استعداد ومشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية والتي اختتمت الأحد في ساحل العاج وتوجت الدولة المضيفة بلقبها.

وسيغيب الأهلي والزمالك عن الجولة 12 التي تنطلق غدًا الثلاثاء، بسبب سفر الأهلي للجزائر لخوض مباراة مؤجلة مع شباب بلوزداد في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما يغيب الزمالك بعد تأجيل مباراته مع فاركو لموعد لاحق.



وتشهد المسابقة ارتباكًا في مواعيد المباريات المؤجلة ومحاولة لجنة المسابقات إنهاء البطولة في نهاية يونيو المقبل هو أمر بات صعبًا للغاية طبقًا لما قاله عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمسؤول عن جدول البطولة.



وتنطلق الجولة غدًا الثلاثاء، بمباراتين، إذ يلتقي الجونة مع المصري البورسعيدي والبنك الأهلي مع مضيفه سموحة.



ويتصدر زد المسابقة برصيد 19 نقطة من عشر مباريات وهناك أكثر من ست فرق لها مباريات مؤجلات، نظرًا لأن الأهلي لم يلعب سوى ست مباريات من 11 في الوقت الذي لعب الزمالك وبيراميدز ثماني مباريات ولهما ثلاث مباريات مؤجلة.



ويسعى المصري بقيادة مدربه علي ماهر للعودة للمربع الذهبي بعد أن توقف رصيده عند 16 نقطة من تسع مباريات بينما يأمل الجونة العودة للانتصارات بعد أن تراجع للمركز العاشر برصيد 13 نقطة.



ويوم الأربعاء تقام ثلاث مباريات، فيلتقي زد الباحث عن الاحتفاظ بالصدارة مع بيراميدز بقيادة مدربه الجديد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الذي تولى المسؤولية قبل أربعة أيام خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي أقيل لسوء النتائج.

ويملك بيراميدز 17 نقطة من ثماني مباريات في المركز الرابع. كما يلتقي يوم الأربعاء المقاولون العرب مع إنبي والاتحاد السكندري مع طلائع الجيش.



وفي يوم الخميس يلتقي بلدية المحلة مع مودرن فيوتشر كما تقام مباراة الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا.



وتأجلت مباراتا الأهلي مع الداخلية والزمالك مع فاركو.