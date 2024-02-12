نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. تشيلسي يخطط لخطف مانشيني من السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، دائرة اهتمامات إدارة تشيلسي؛ التي تتجه للإطاحة بالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من منصبه.

مانشيني يدخل دائرة المرشحين لتدريب تشيلسي

كشفت مصادر صحفية أن المدرب روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب فريق تشيلسي بنهاية الموسم الرياضي الحالي، والعودة مرة أخرى إلى لتدريب الفريق الأزرق.

وبحسب شبكة "دازن"، فإن تشيلسي أضاف مانشيني مدرب مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق إلى قائمة المدربين الذين يمكن أن يحلوا محل ماوريسيو بوتشيتينو في نهاية الموسم.

ويلاقي بوتشيتينو انتقادات حادة بعد الأداء المتذبذب لفريق تشيلسي منذ انطلاق الموسم، وأشارت المصادر إلى أن البلوز لا ينوي إقالته إلا بعد نهاية الموسم الجاري.