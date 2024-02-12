الرياضة

مفاجأة.. تشيلسي يخطط لخطف مانشيني من السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، دائرة اهتمامات إدارة تشيلسي؛ التي تتجه للإطاحة بالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من منصبه.

مانشيني يدخل دائرة المرشحين لتدريب تشيلسي

كشفت مصادر صحفية أن المدرب روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب فريق تشيلسي بنهاية الموسم الرياضي الحالي، والعودة مرة أخرى إلى لتدريب الفريق الأزرق.

وبحسب شبكة "دازن"، فإن تشيلسي أضاف مانشيني مدرب مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق إلى قائمة المدربين الذين يمكن أن يحلوا محل ماوريسيو بوتشيتينو في نهاية الموسم.

ويلاقي بوتشيتينو انتقادات حادة بعد الأداء المتذبذب لفريق تشيلسي منذ انطلاق الموسم، وأشارت المصادر إلى أن  البلوز لا ينوي إقالته إلا بعد نهاية الموسم الجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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