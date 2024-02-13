أودينيزي يُسقط يوفنتوس ويقدم هدية لإنتر

أودينيزي يُسقط يوفنتوس ويقدم هدية لإنترسقط يوفنتوس بفخ الخسارة أمام ضيفه أودينيزي، يوم الاثنين 1 -صفر، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، "السيري آ".

يدين أودينيزي بهذا الفوز للاعبه لاوتارو جيانيتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ25.

وهكذا، تجمّد رصيد يوفنتوس عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان والمُتصدر، مع مباراة أقل لـ"النيراتزوري".

ورفع أودينيزي الذي استعاد نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم وتعادلين، رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ15.

أما أودينيزي، فقد حقق الفوز بعد أن تعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات في آخر 5 مواجهات، ما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ15.