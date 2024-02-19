نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفاجأة كبرى" كيليان مبابي لم يوقع مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لم يوقع أي عقود حتى الآن مع ريال مدريد.

وذكرت العديد من التقارير، أن مبابي وقع لصالح ريال مدريد حتى عام 2029، إذ ينتهي عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب الصحفي الفرنسي "عبد الله بولما" لم يوقع مبابي عقدًا مع ريال مدريد حتى الآن.

تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توقيع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على عقود انضمامه إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وأشار كارلوس كاربيو الصحفي في صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان أعلن رسميًا رحيل كيليان مبابي عقب نهاية عقده في الصيف المقبل لينهي مشواره مع النادي الباريسي.

وأفاد كارلوس كاربيو بأن كيليان مبابي أنهى مسلسل انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني مبكرًا هذه المرة بعد توقيعه على عقود انضمامه إلى ريال مدريد لمدة خمس مواسم حتى صيف عام 2029.