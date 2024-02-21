نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي: بنفتح قلوبنا وعقولنا وأيدينا للنادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري مبادرة طيبة للنادي الأهلي، مشيرًا أن النادي البورسعيدي ليس في خصومة مع أحد.

وقال نائب رئيس المصري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "كامل أبو علي رئيس النادي المصري علاقته ممتاز بكافة الأندية، وعلى رأسها بالطبع النادي الأهلي، وعلاقتنا بمجلس إداراته ممتازة وليس هناك أي أزمات أو مشاكل إطلاقا".

وأضاف " بنفتح قلوبنا وعقولنا وأيدينا للنادي الأهلي، النادي المصري ليس في خصومة مع النادي الأهلي، وهي دي الرياضة اللي كلنا محتاجينها وعايزين نشوفها في الملاعب المصرية".

المصري يفوز على بلدية المحلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سجل الهدف الأول للنادي المصري سمير فكري مهاجم الفريق البورسعيدي بالدقيقة 14، وأحرز الهدف الثاني للنادي المصري عمرو سعداوي بالدقيقة 34، وسجل الهدف الثالث للنادي المصري غيلاس قناوي د 87.

