نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باير ليفركوزن وماينز في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن نظيره ماينز مساء اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 على ملعب "باي أرينا"، وذلك في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

ويحتل ليفركوزن صدارة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 58 نقطة، بعد الفوز في ثمانية عشر مباراة والتعادل في أربعة لقاءات، فيما يحتل فريق ماينز المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في تسعة لقاءات وخسارة إحدى عشرة مباراة.

موعد مباراة ليفركوزن ضد ماينز في الدوري الألماني

تبدأ أحداث مباراة باير ليفركوزن وماينز اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفركوزن ضد ماينز في الدوري الألماني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفركوزن ضد ماينز مساء اليوم الجمعة، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 1HD.