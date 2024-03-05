نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري أمام سموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق سموحة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويسعي أبناء بورسعيد تحت قيادة علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الصعود للمركز الثاني بجدول الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري أمام سموحة في الدوري المصري

يواجه المصري نظيره فريق سموحة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بالجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد سموحة

تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري قبل مواجهة المصري وسموحة

يحتل المصري المركز الثالث برصيد 23 نقطة، حيث خاض 12 مباراة،فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

بينما يتواجد سموحة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة حيث خاض 13 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.