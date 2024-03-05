نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الهلال أمام الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق اتحاد جدة مساء اليوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب المملكة أرينا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة اتحاد جدة مساء اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا بقائمة كبيرة من الغيابات وهي:-

نيمار جونيور.

محمد العويس.

حبيب الوطيان.

محمد البريك.

حسان تمبكتي.

متعب المفرج.

وتذاع أحداث مباراة الهلال أمام نظيره فريق الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم عبر شبكة قنوات SSC السعودية.