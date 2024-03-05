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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، عن موعد المواجهة بين الفريقين.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد استقرت على موعد نهائي كأس مصر، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، قبل أن يجري تغييره إلى السابعة والنصف مساء.

رسميا.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

الموعد النهائي الذي جرى تحديده لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف - بتوقيت مصر «الثامنة والنصف بتوقيت السعودية»، التي ستقام على استاد «الأول بارك»، معقل نادي النصر بالعاصمة السعودية الرياض.

وسافرت بعثة نادي الزمالك أمس الاثنين، إلى السعودية، استعدادا للمباراة، على أن تتجه بعثة الأهلي للرياض، صباح غد الأربعاء.