معتز إينو ينتقد مهاجم الأهلي.. "أهدافه سهلة ولا يليق بالأحمر"

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد معتز إينو، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، مستوى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر.

معتز إينو: موديست لا يليق بالنادي الأهلي

قال معتز إينو، أنه مستواه موديست لا يليق بلاعب محترف في الأهلي مشيرًا إلى إن أهدافه التي أحرازها كانت سهلة.

وتابع معتز إينو، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "إمام عاشور أفضل لاعب رقم 8 في مصر ما زال لديه الكثير، وتعتبر أنجح صفقة أبرمها النادي الأهلي في فترة الانتقالات الأخيرة".

وواصل إينو: "كنت أتمني انتقال أحمد فتوح ظهير أيسر ناي الزمالك إلى النادي الأهلي ولكن رغبته في الاستمرار داخل جدان بيته في ميت عقبة التي صنعت نجوميته حسمت الأمر".