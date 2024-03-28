موعد مباراة برشلونة القادمة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فريق لاس بالماس مساء يوم السبت القادم في الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق لاس بالماس يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الإسباني على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 64 نقطة، بينما يحتل لاس بالماس المركز 11 برصيد 37 مباراة.

وتنقل أحداث مباراة برشلونة أمام نظيره فريق لاس بالماس مساء يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.