نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يسقط أمام أتلانتا بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما أمام نظيره أتلانتا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "جيويس"، وذلك في إطار الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

أحداث مباراة روما وأتلانتا في الدوري الإيطالي

سجل شارل دي كيتيلير أول أهداف اللقاء لصالح أتلانتا في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من جيانلوكا سكاماكا إلى كيتيلير الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس سفيلار.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح أتلانتا في الدقيقة 20، بعد تمريرة من تيون كووبميينيرز إلى كيتيلير الذي سدد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 39، منع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثالث لصالح أتلانتا، بعد تسديدة من شارل دي كيتيلير من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار.

ومنع القائم الأيسر للحارس ميل سفيلار الهدف الثالث لصالح أتلانتا في الدقيقة 43، بعد ركلة حرة، نفذها كوبمينيرز بتسديدة مباشرة، ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى.

وقلص لورينزو بيليجريني الفارق لصالح روما في الدقيقة 66 عن طريق ركلة جزاء، نفذها بيليجريني بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يمين حارس مرمى أتلانتا.

ترتيب فريقي روما وأتلانتا في الدوري الإيطالي

يحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 60 نقطة، بعد الفوز في 17 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 10 مواجهات، فيما يحتل فريق أتلانتا المركز الخامس برصيد 63 نقطة، بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل 6 مواجهات وخسارة 10 لقاءات.