نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابات الزمالك قبل مباراة فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُؤكد التقرير استعداد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول في نادي الزمالك، لمواجهة فريق مودرن فيوتشر المقررة في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب السلام، ضمن مباراة الذهاب في دور الربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.

تطورات إصابات الزمالك قبل مباراة فيوتشر

شمل البرنامج التأهيلي مجموعة متنوعة من التمارين البدنية والفنية، وشارك اللاعب فيها بنجاح، برفقة مراقبة طبية دقيقة من قبل الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، لضمان جاهزيته التامة للمشاركة في المباراة المهمة.

من ناحية أخرى، يواصل لاعب وسط الفريق محمد أشرف روقا برنامجه التأهيلي المخصص له، بإشراف الجهاز الطبي، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أسرع وقت ممكن.

وبالنظر إلى قائمة الغيابات، يتأكد غياب الجناح السنغالي إبراهيما نداي عن المباراة المقبلة بسبب استمرار إصابته بمزق في العضلة الضامة.

وعلى صعيد آخر، يظهر وجود ثلاثة لاعبين مستبعدين بشكل مؤكد عن صفوف الزمالك في المباراة القادمة، وهم: عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر، وذلك بسبب عدم قيدهم في القائمة الأفريقية للفريق، مما يستدعي من المدرب جوزيه جوميز إعداد بدائل مناسبة لتعويض هذه الغيابات.