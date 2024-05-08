جريدة حرف تحتفي في عددها الـ 18 بـ"طه حسين" وجمال الغيطاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 02:26 مساءً -
أطلقت مؤسسة “الدستور”، اليوم الأربعاء، العدد 18 من جريدة "حرف" الإلكترونية، وهي أول جريدة ثقافية شاملة تصدر بشكل إلكتروني، الأربعاء من كل أسبوع في 20 صفحة.
وتتاح الجريدة على موقع “الدستور” الإلكتروني، مجاناً، مع فتح الباب أمام مساهمات المبدعين من داخل وخارج مصر.
ويضم العدد الـ 18 من جريدة "حرف" انفرادات مهمة ونوعية، وقصصا عن نجيب محفوظ، وجمال الغيطاني، وعدداً من الحوارات الصحفية مع قادة الفكر والرأي في المجتمع المصري.
وسبق أن أطلقت مؤسسة «الدستور» موقعًا إلكترونيًا جديدًا تحت عنوان «حرف» يضم المواد المنشورة في إصدرها الثقافي الرقمي للمهتمين بالشأن الثقافي العربي، ويتناول موقع «حرف» الجديد كل ما يستجد على الساحة الثقافية على شتى المستويات الإبداعية والنقدية، وإطلاع القارئ على المستجدات الثقافية على مستوى العالم.
وكان الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، قال فى تقديمه لإصدار «الدستور» الجديد: "في (حرف) نضع بين أيديكم جريدة ثقافية، تحمل من سمات الصحف الورقية كل شيء، إلا شيئًا واحدًا وهو طباعتها على الورق".