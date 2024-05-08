جريدة حرف تحتفي في عددها الـ 18 بـ"طه حسين" وجمال الغيطاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 02:26 مساءً -

أطلقت مؤسسة “الدستور”، اليوم الأربعاء، العدد 18 من جريدة "حرف" الإلكترونية، وهي أول جريدة ثقافية شاملة تصدر بشكل إلكتروني، الأربعاء من كل أسبوع في 20 صفحة.

وتتاح الجريدة على موقع “الدستور” الإلكتروني، مجاناً، مع فتح الباب أمام مساهمات المبدعين من داخل وخارج مصر.

ويضم العدد الـ 18 من جريدة "حرف" انفرادات مهمة ونوعية، وقصصا عن نجيب محفوظ، وجمال الغيطاني، وعدداً من الحوارات الصحفية مع قادة الفكر والرأي في المجتمع المصري.