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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن حقيقة غياب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي عن مواجهة آرسنال القادمة بسبب الإصابة.

حقيقة غياب دي بروين عن مواجهة آرسنال

ومن المنتظر أن يواجه آرسنال نظيره فريق مانشستر سيتي مساء يوم الأحد المقبل في الجولة 29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان دي بروين دي بروين قد غاب عن المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة بسبب تعرضه لإصابة طفيفة.

وذكرت التقارير أن كيفين دي بروين شارك في تدريبات فريق شباب مانشستر سيتي تحت 23 عاما يوم الثلاثاء الماضي من أجل الجاهزية الكاملة لمباراة آرسنال.

وأوضحت أن دي بروين سيبدأ في تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية لخوض مباراة آرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.