مانشستر يونايتد يحدد أول صفقاته من ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تتطلع إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتشير التقارير إلى اهتمامها بأحد لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني.

مانشستر يونايتد يحدد أول صفقاته

وفقًا لتقرير نشرته "ريليفو" الإسبانية، فإن ممثلي مانشستر يونايتد قاموا بزيارة إلى إسبانيا لاستطلاع إمكانية التعاقد مع خوسيلو، لاعب ريال مدريد.

يذكر أن خوسيلو مرتبط بعقد مع نادي إسبانيول حتى عام 2025، لكنه يلعب حاليًا على سبيل الإعارة لصالح ريال مدريد في الموسم الحالي.

يعتبر مانشستر يونايتد أن خوسيلو يتناسب مع خطتهم الاستراتيجية، وقد يكون بديلًا جيدًا للاعب الحالي في مركز الهجوم، راسموس هويلوند.

وعلى الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع خوسيلو، إلا أنه يواجه منافسة من عدة أندية إنجليزية أخرى، لكن يبدو أن أولوية اللاعب هي البقاء في صفوف ريال مدريد.

من المتوقع أن يستمر خوسيلو كبديل في ريال مدريد، خاصةً مع اقتراب التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.

وقد شارك خوسيلو في 27 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.