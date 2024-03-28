نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل تقديمه.. تطور مفاجئ في انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة إسبانية، عن تطور جديد يخص صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

تأجيل تقديم مبابي إلى أغسطس

أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية إن نادي ريال مدريد قد حسم صفقة كيليان مبابي والتوقيع معه انتهى.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إن من الممكن أن يتم تأجيل تقديم كيليان مبابي لاعبًا جديدًا لريال مدريد إلى شهر أغسطس.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار تأجيل تقديم مبابي كلاعب جديد في ريال مدريد يأتي بسبب ازدحام التقويم.

ويستعد كيليان مبابي، للمشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي ستنطلق منتصف شهر يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي قد استقر على مغادرة باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري، وعدم تجديد عقده الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.