نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاؤل حول لحاق ثنائي برشلونة بمواجهة باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير نادي برشلونة، نبأً سارًا حول إمكانية مشاركة اثنين من نجوم الفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

إمكانية مشاركة دي يونج وبيدري أمام باريس

ويحل برشلونة ضيفًا على باريس سان جيرمان في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري اابطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فرص لحاق الهولندي فرينكي دي يونج وبيدري ثنائي برشلونة المصاب بمواجهة الذهاب ضد باريس سان جيرمان.

أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك ثقة داخل نادي برشلونة بتواجد فرينكي دي يونج وبيدري في لقاء ذهاب ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان.

ويستقبل برشلونة نظيره باريس سان جيرمان على ملعب كامب نو، في إيارب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 16 أبريل.