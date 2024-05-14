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بورصة الكويت تغلق منخفضة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 7.88 نقطة ليبلغ مستوى 7195.34 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.11 في المئة. بورصة الكويت تغلق منخفضةأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 7.88 نقطة ليبلغ مستوى 7195.34 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.11 في المئة. وتم تداول 272.4 مليون سهم عبر 16570 صفقة نقدية بقيمة 62.3 مليون دينار كويتي (نحو 190 مليون دولار أمريكي ). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.81 نقطة ليبلغ مستوى 5956.57 نقطة بنسبة نمو بلغت 0.06 في المئة من خلال تداول 116.2 مليون سهم عبر 6501 صفقة نقدية بقيمة 13.8 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار). وتراجع مؤشر السوق الأول 11.36 نقطة ليبلغ مستوى 7871.21 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.14 في المئة من خلال تداول 156.2 مليون سهم عبر 10069 صفقة بقيمة 48.5 مليون دينار (نحو 148 مليون دولار). في موازاة ذلك نزل مؤشر (رئيسي 50) 5.58 نقطة ليبلغ مستوى 5774.57 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.10 في المئة من خلال تداول 77.9 مليون سهم عبر 4163 صفقة نقدية بقيمة 9.3 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار).

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