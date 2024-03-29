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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة عن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2024، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. نجم ريال مدريد يتوج بجائزة الكرة الذهبية 2024 متفوقًا على مبابي

بيلينجهام يتصدر قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

ونشر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، تقريرًا عن اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري، وذلك بعد استخدام الذكاء الاصطناعي.

وجاء جود بيلينجهام، ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي في المرتبة الأولى بنسبة 31 %، بينما حل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والذي سينتقل إلى صفوف الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل في المركر الثاني بنسبة 27%.

وأضاف الموقع الإسباني، إلى أن هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني والمنتخب الإنجليزي جاء في المركز الثالث بنسبة 14 %، بينما حل النرويجي إيرلينج هالاند مهادجم مانشستر سيتي في المرتبة الرابعة بنسبة 13%، وخامسا ليونيل ميسي نجم الأرجنتين ولوس أنجلوس جالاسكي الأمريكي بنسبة 8%.