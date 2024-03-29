نجم الزمالك السابق ينصح اللاعبين بهذا الأمر أمام فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء جاهزين بجدية لمباراة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

طارق السيد: يجب على لاعبي الزمالك دخول مباراة فيوتشر بكامل تركيزهم

وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "يجب على لاعبي الزمالك أن يضعوا في اعتبارهم أن مباراة فيوتشر مهمة للغاية وأن يكونوا في كامل تركيزهم وفي حالتهم الطبيعية من أجل تقديم أداء مميز".

وأضاف: "أتمنى أن نحافظ على شباكنا نظيفة في مباراة الذهاب أمام فيوتشر حتى لو لم نسجل أهداف، والحضور الجماهيري سيكون داعم للفريق".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.

وكانت قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أوقعت الفارس الأبيض في مواجهة مودرن فيوتشر.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية محتلا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، كما تأهل أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.