نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم التأهل.. هدف خوسيلو الثاني في شباك بايرن ميونخ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن خوسيلو لويس ماتو من تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

هدف خوسيلو الثاني في شباك بايرن ميونخ

وجاء الهدف في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد عرضية من أنطونيو روديجر من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها خوسيلو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس مانويل نوير.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

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