نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملامح ميركاتو الأهلي القادم.. 3 صفقات من إنبي واسم جديد يقتحم طاولة المفاوضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، بعض الأسماء المميزة، للانتقال إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق، بسبب تلاحم المباريات في مختلف البطولات محليًا وقاريًا.

صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف

وأكد عبد الحكيم أبو علم، الناقد الرياضي، عبر شاشة أون تايم سبورتس مع إبراهيم عبد الجواد: "التخطيط تضع سيناريو مقسم علي فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية معا، سيكون ميركاتو قريب بموسم 2019، والذي ضم به الأهلي رمضان صبحي وحسين الشحات والعديد من اللاعبين".

وتابع: "الأهلي يضع 3 أسماء في مركز المساك بعد خروج محمد إسماعيل مم القائمة النهائية، وهم مصطفى العش وأحمد كالوشا، وزين الدين بلعيد، وصفقة الجزائري تقف على الماديات فقط".

وواصل: "مفاوضات الأهلي وزين الدين بلعيد متقدمة جدا والإدارة تواصلت مع مسؤولو زد وكان الرد تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم".

وأشار: "أحمد كالوشا، ومحمد حمدي الظهير الأيسر لنادي إنبي، الأمر متوقف على تحسن العلاقة بين الأهلي والعملاق البترولي، وأحمد نادر حواش يثير اهتمام كولر".

واختتم: "سيتم ضم مهاجمين أحدهم أجنبي والآخر مصري بعد تقييم مستوى محترفي الفريق، لتكوين فريقا قويا في 2025، يوم الأحد اجتماع لجنة الانضباط الأهلي سوف ينتظر نتيجته ثم تصعيد الأمر بشكل رسمي".